В Австрии рухнула вниз кабина канатной дороги с людьми

Инцидент произошел утром 9 января. Причиной стало падение дерева на трос.

В этот момент в кабине находилось четыре лыжника. По предварительным данным, они являются членами одной семьи, прибывшей в Тироль из Дании.

Все четверо серьезно пострадали. Их доставили в отделение интенсивной терапии в Инсбруке.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии один человек пострадал из-за сорвавшегося в горах фуникулера, отмечает «Радиоточка НСН».

