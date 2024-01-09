В Австрии рухнула вниз кабина канатной дороги с людьми
На горнолыжном курорте в австрийском Тироле упала кабина канатной дороги, в которой находились люди. Об этом сообщил телеканал Oe24.
Инцидент произошел утром 9 января. Причиной стало падение дерева на трос.
В этот момент в кабине находилось четыре лыжника. По предварительным данным, они являются членами одной семьи, прибывшей в Тироль из Дании.
Все четверо серьезно пострадали. Их доставили в отделение интенсивной терапии в Инсбруке.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии один человек пострадал из-за сорвавшегося в горах фуникулера, отмечает «Радиоточка НСН».
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