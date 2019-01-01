В Австрии появилась первая женщина-канцлер

Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн стала временным канцлером страны. Как пишет RT, эту позицию она будет занимать до проведения досрочных парламентских выборов. С таким заявлением выступил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии. При этом представитель Кремля подчеркнул, что все происходящие процессы является внутренним делом страны, отмечает RT.

Также Песков добавил, что Москва рассчитывает на то, что при любом исходе выборов страна сохранит желание развивать отношения с Россией.