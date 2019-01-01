В мире
27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству республики.
Курц надеется на реванш
28 мая23:59
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц надеется вновь возглавить кабинет министров республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет, которые пройдут в сентябре, сообщает RT.
27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству республики.
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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:Себастьян Курц