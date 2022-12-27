В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в Евросоюзе
Вероятность отключений света зимой очень высока в некоторых частях Евросоюза, в Австрии интенсивно готовятся к такому развитию событий. Об этом заявила министр обороны республики Клаудия Таннер в интервью газете Die Welt.
«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, придет ли он, а в том, когда он придет», - считает Таннер.
Министр указала, что риск широкомасштабного отключения электроснабжения значительно увеличился в результате украинского конфликта. При этом Таннер считает, что за будущими отключениями якобы могут стоять спецслужбы России, которые способны вести «хакерские атаки на западные энергосистемы». Тем не менее, министр не привела никаких доказательств подготовки подобных атак.
«Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», - заключила министр.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристенссон призвал граждан экономить расход электричества, чтобы избежать перебоев с его подачей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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