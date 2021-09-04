В австралийском зоопарке услышали «детский плач» птицы-имитатора

Пользователи Сети услышали имитацию детского плача, которой добилась птица лирохвостка по кличке Эхо из зоопарка Таронга в Сиднее. «Выступление» попало на видео, сообщает The Guardian.

В Московском зоопарке впервые вылупился птенец птиц-носорогов

Птица научилась абсолютной имитации детского плача. Начальник отдела птиц зоопарка Таронга Лиэнн Голебиовски считает, что Эхо могла услышать крик ребенка от посетителей и запомнить его звучание.

Также сообщается, что птица способна воспроизводить электрической дрели и пожарную сигнализацию, пишет Газета.ru.

Отмечается, что в дикой природе пожилые самцы лирохвостов передают звуки молодым поколениям. Благодаря этому перемещенные лирохвосты на протяжении многих поколений могут подражать трескучей песне восточных птиц-хлыстов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет птенцы редкой большой дрофы. Птицы находятся в Центре воспроизводства редких видов животных, сообщается на портале мэра Москвы.

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Фото: Скрин с видео
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