В Московском зоопарке вылупились птенцы редкой дрофы

«В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет птенцы большой дрофы. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать, ее вес может достигать 20 килограммов», — говорится в сообщении.

В Московском зоопарке появилось четыре птенца дроф. Кроме новорожденных птиц этого вида в Центре воспроизводства редких видов животных содержат еще пять дроф: одного самца и четырех самок.

Сообщается, что сотрудники Московского зоопарка одними из первых в мире смогли добиться появления потомства у краснокнижных дроф. Сегодня популяция птиц в мире составляет около 50 тысяч особей.

«Чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны. Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, начальная цена работ — около 31 млн рублей.