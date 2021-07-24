В Московском зоопарке вылупились птенцы редкой дрофы
В Московском зоопарке появились на свет птенцы редкой большой дрофы. Птицы находятся в Центре воспроизводства редких видов животных, сообщается на портале мэра Москвы.
«В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет птенцы большой дрофы. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать, ее вес может достигать 20 килограммов», — говорится в сообщении.
В Московском зоопарке появилось четыре птенца дроф. Кроме новорожденных птиц этого вида в Центре воспроизводства редких видов животных содержат еще пять дроф: одного самца и четырех самок.
Сообщается, что сотрудники Московского зоопарка одними из первых в мире смогли добиться появления потомства у краснокнижных дроф. Сегодня популяция птиц в мире составляет около 50 тысяч особей.
«Чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны. Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее стало известно, что Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, начальная цена работ — около 31 млн рублей.
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