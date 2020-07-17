В Московском зоопарке впервые вылупился птенец птиц-носорогов

В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

«Появление на свет малыша папуанских птиц-носорогов — их еще называют папуанскими калао — важное событие для нашего зоопарка. Эти птицы очень редко дают потомство в неволе. Зоологи постарались создать в вольере условия, близкие к естественным: здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В таких укрытиях калао могут отдохнуть от внимания публики. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность», — рассказала Акулова.

Этот вид пернатых занесен в Международную Красную книгу. Две экзотические птицы родом из Новой Гвинеи прибыли в Московский зоопарк в 2015 году, однако добиться пополнения в семействе удалось лишь спустя пять лет.

После того, как малыш появился на свет, он жил с матерью в гнезде еще целых три месяца. Птенец окреп, сменил пух на взрослое оперение и покинул укромное жилище. Полюбоваться им можно в павильоне «Дом птиц», расположенном на старой территории зоопарка.

В естественной среде самки папуанской птицы-носорога обустраивают гнезда в дуплах деревьев, где выводят птенцов. Изнутри птица практически замуровывает свое жилище глиной, трухлявой древесиной и остатками пищи. Будущая мать оставляет только маленькую щель, через которую самец ей передает еду. Орнитологи столичного зоопарка предложили самке калао в качестве гнезда уютный домик и бочку с небольшим отверстием. Птица предпочла бочку. Самец, как сородичи в дикой природе, кормил ее через небольшое отверстие.

Сейчас маленький калао, родившийся в Московском зоопарке, чаще всего сидит на верхних ветках акаций вместе с родителями. Они до сих пор его кормят, питаться самостоятельно птенец начнет примерно через месяц. Пока его шея и голова покрыты желтыми перьями, но со временем они приобретут характерный для этого вида рыже-коричневый оттенок.

Папуанские птицы-носороги обитают в Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка, Соломоновых и Молуккских островах. Предпочитают гнездоваться в густых тропических лесах. Это крупные птицы, длина их тела вместе с хвостом составляет 60–80 сантиметров, а вес может достигать двух килограммов. Большая часть туловища покрыта черными перьями, хвост и щеки белые. У самок оперение на голове черное, у самцов — рыже-коричневое. Отличительной особенностью птиц-носорогов считаются их огромные загнутые книзу клювы с роговыми наростами в виде поперечных складок.

Питаются калао мелкими беспозвоночными, насекомыми и фруктами. Дикие птицы могут поедать сухопутных крабов, а также любят пчелиные соты. Из-за слишком короткого языка они не могут питаться с земли. Пернатым приходится подбрасывать еду и подхватывать ее таким образом, чтобы та попала прямо в горло.



