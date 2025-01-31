В Австралии призвали отказаться от использования продуктов DeepSeek
Всем организациям в Австралии, особенно относящимся к критической инфраструктуре, следует отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek. С таким заявлением выступила крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX.
В заявлении также говорится о правительственных ведомствах и учреждениях, а также организациях, которые хранят или обрабатывают коммерческие и персональные данные.
В CyberCX считают, что продукты DeepSeek, в том числе модели искусственного интеллекта, подконтрольны китайскому правительству, поэтому необходимо ограничить доступ к приложениям на корпоративных устройствах.
«Мы считаем, что DeepSeek AI Assistant производит предвзятые результаты, соответствующие стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая, а также собирает данные... и сохраняет их в Китае», - говорится в сообщении.
Ранее в Великобритании заявили, что власти страны намерены оценить риски для национальной безопасности, связанные с китайским чат-ботом DeepSeek на базе искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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