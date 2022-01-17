В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

Все 14 запланированных на сегодня самолетов ВКС России с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Подмосковье

Координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил беглый казахский банкир Аблязов

Уголовное дело завели на главу представительства «Аэрофлота» в Томске — его подозревают в мошенничестве

«Омикрон» добрался до Красноярска

Британского премьера Джонсона допросили в связи с вечеринкой во время локдауна