В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии рекомендовало правительству страны признать сделанные российской вакциной «Спутник V» прививки у прибывающих иностранных граждан. Соответствующее заявление регулятора опубликовано на его сайте.

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«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Австралии стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для прививок используется препарат Pfizer/BioNTech, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияСпутник VВакцинаКоронавирус
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