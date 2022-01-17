В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации
Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии рекомендовало правительству страны признать сделанные российской вакциной «Спутник V» прививки у прибывающих иностранных граждан. Соответствующее заявление регулятора опубликовано на его сайте.
«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Австралии стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для прививок используется препарат Pfizer/BioNTech, пишет Газета.ру.
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