В АТОР рассказали об использовании карт «Мир» в Турции
Речи о повсеместном приеме российских карт «Мир» в Турции пока не идет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Ранее стало известно, что турецкие отели начали принимать российские банковские карты. В АТОР заявили, что это может быть частной инициативой отдельных гостиниц, так как официально прием карт российской платежной системы в Турции приостановлен. «Некоторые отели Турции используют системы международных платежей для приема карт «Мир», но стараются не афишировать это по причине возможных штрафов или рисков вторичных санкций. <…> Поэтому гостиницы пытаются найти решения самостоятельно», — отметили в Ассоциации.
Отмечается, что российским туристам лучше отправляться в Турцию с наличными долларами или евро или с картой зарубежного банка.
Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.
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