В АТОР рассказали об использовании карт «Мир» в Турции

Ранее стало известно, что турецкие отели начали принимать российские банковские карты. В АТОР заявили, что это может быть частной инициативой отдельных гостиниц, так как официально прием карт российской платежной системы в Турции приостановлен. «Некоторые отели Турции используют системы международных платежей для приема карт «Мир», но стараются не афишировать это по причине возможных штрафов или рисков вторичных санкций. <…> Поэтому гостиницы пытаются найти решения самостоятельно», — отметили в Ассоциации.

Отмечается, что российским туристам лучше отправляться в Турцию с наличными долларами или евро или с картой зарубежного банка.

Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.

