СМИ: в ближайшие дни в Египте может заработать платежная система «Мир»
Российская платежная система «Мир» может заработать в Египте уже в ближайшие дни, сообщает египетская газета Al Shorouq со ссылкой на источник в сфере экономики и туризма.
Внедрение системы «Мир» и начало операций с рублями в египетских банках и на туристических курортах будет объявлено в ближайшие дни.
Отмечается, что на это не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за возможных санкций со стороны США.
Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.
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