СМИ: в ближайшие дни в Египте может заработать платежная система «Мир»

Внедрение системы «Мир» и начало операций с рублями в египетских банках и на туристических курортах будет объявлено в ближайшие дни.

Отмечается, что на это не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за возможных санкций со стороны США.

Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.

