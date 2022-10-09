СМИ: в ближайшие дни в Египте может заработать платежная система «Мир»

Российская платежная система «Мир» может заработать в Египте уже в ближайшие дни, сообщает египетская газета Al Shorouq со ссылкой на источник в сфере экономики и туризма.

Перевод бюджетников на карты "Мир". За и против

Внедрение системы «Мир» и начало операций с рублями в египетских банках и на туристических курортах будет объявлено в ближайшие дни.

Отмечается, что на это не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за возможных санкций со стороны США.

Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмЕгипетБанковские Карты
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