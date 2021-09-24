В Атлантике сформировался тропический шторм «Сэм»
Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами заявили, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Сэм», сообщают «Известия».
Он стал восемнадцатым в этом сезоне. При усилении ветра шторм может стать ураганом. В настоящее время максимальная скорость ветра достигает 80 км/ч. Непогода движется на запад со скоростью около 25 км/ч.
Напомним, в США число погибших из-за наводнений, вызванных ураганом «Ида», возросло до 49.
Большинство из них утонули после того, как их автомобили попали во время внезапных наводнений.
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