Число жертв наводнений из-за урагана «Ида» в США приблизилось к 50

По данным агентства, не менее 25 человек погибли в Нью-Джерси, это больше, чем в других штатах. Отмечается, что большинство из них утонули после того, как их автомобили попали во время внезапных наводнений. Кроме того, словам губернатора штата Фил Мерфи, по меньшей мере шесть человек остаются пропавшими без вести.

В Нью-Йорке погибли 11 человек, им не удалось спастись от поднимающейся воды в своих низко расположенных квартирах. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила, что региону необходимо обратить внимание на системы ливневого водоснабжения, которые не могут справиться с внезапными наводнениями.

