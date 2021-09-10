Два человека погибли в Италии из-за урагана

Ураган, обрушившийся на остров Пантеллерия в Италии, унес жизни двух человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает местное издание la Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо.

Отмечается, что наибольший урон нанесен району Кампобелло. По данным властей, четверо пострадавших тяжело ранены.

Ураган затронул дома, транспортные средства. «Мы все еще оцениваем произошедшее», - приводится в заметке слова мэра.

Как пишет издание, Департамент гражданской защиты выпустил погодное предупреждение на ближайшие дни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Италия
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