В армии Израиля заявили о вводе дополнительных сил в сектор Газа

По его словам, Израиль продолжает расширять масштабы сухопутной операции в палестинском анклаве.

«Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью», - цитирует Хагари ТАСС.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о гибели более 8,3 тысячи жителей анклава с 7 октября. Ранения получили около 21 тысячи человек.

Израиль ответил отказом на просьбы ООН пропустить топливо в сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус выразил опасение, что топливом могут воспользоваться боевики палестинского движения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

