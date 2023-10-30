В армии Израиля заявили о вводе дополнительных сил в сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вводит дополнительные силы в сектор Газа, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Даниэль Хагари.
По его словам, Израиль продолжает расширять масштабы сухопутной операции в палестинском анклаве.
«Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью», - цитирует Хагари ТАСС.
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о гибели более 8,3 тысячи жителей анклава с 7 октября. Ранения получили около 21 тысячи человек.
Израиль ответил отказом на просьбы ООН пропустить топливо в сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус выразил опасение, что топливом могут воспользоваться боевики палестинского движения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru