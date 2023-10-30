Израильские истребители нанесли удары по объектам в Сирии
Два истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по территории Сирии, заявил в ходе брифинга замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.
По его словам, удар наносился в ночь на понедельник с 01:33 до 1:35. Израильские истребители атаковали объекты в провинции Дераа.
«Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет», - цитирует представителя российского центра РИА Новости.
В интервью Bloomberg Television министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что против США откроются новые фронты в случае продолжения поддержки Израиля. Он пригрозил Вашингтону «беспощадным пламенем», если боевые действия в секторе Газа не прекратятся, сообщает «Радиоточка НСН».
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