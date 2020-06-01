В Армении надеются, что премьер не успел заразить своё правительство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил в видеообращении в Facebook. Политик предположил, что мог подцепить инфекцию во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус. Он добавил, что все домочадцы переходят в режим самоизоляции, а сам он продолжит руководить страной дистанционно.

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян заявил НСН, что более никакой официальной информации от руководителей страны не поступало.

«По статданным в стране растет количество умирающих и инфицированных. До среднемирового уровня Армения не дошла. Всего умерло около 200 человек при населении страны в 3 млн человек. Это уровень средней европейской страны, исключая самые тяжелые, такие как Италия и Великобритания. Я бы не сказал, что население в панике. Люди ходят по улицам, работают кафе и транспорт. Люди в большинстве носят маски, по улицам ездят автомобили с громкоговорителями, которые напоминают о мерах предосторожности», - рассказал собеседник НСН.