В Армении надеются, что премьер не успел заразить своё правительство
Директор Института Кавказа рассказал корреспонденту НСН об обстановке в Армении после сообщений об инфицировании COVID-19 премьера Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил в видеообращении в Facebook. Политик предположил, что мог подцепить инфекцию во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус. Он добавил, что все домочадцы переходят в режим самоизоляции, а сам он продолжит руководить страной дистанционно.
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян заявил НСН, что более никакой официальной информации от руководителей страны не поступало.
«По статданным в стране растет количество умирающих и инфицированных. До среднемирового уровня Армения не дошла. Всего умерло около 200 человек при населении страны в 3 млн человек. Это уровень средней европейской страны, исключая самые тяжелые, такие как Италия и Великобритания. Я бы не сказал, что население в панике. Люди ходят по улицам, работают кафе и транспорт. Люди в большинстве носят маски, по улицам ездят автомобили с громкоговорителями, которые напоминают о мерах предосторожности», - рассказал собеседник НСН.
К слову, по официальным данным, всего в стране выявлено более 9 тыс. зараженных COVID-19, 131 человек умер от коронавируса. А что касается Пашиняна, то сегодня, 1 июня, он отмечает свой 45-ый день рождения. И по случаю праздника от президента России Владимира Путина он получил не только пожелания успехов, но, в первую очередь, здоровья. Премьер Армении выразил надежду, что не успел заразить подчиненных из правительства. «Наша стратегия и тактика остаются прежней — надо научиться жить с коронавирусом»,— заявил он.
«Ввиду того, что я не медик, не могу прогнозировать развитие ситуации, но мне кажется, что вирус распространяется, люди заражают друг друга. Остановить процесс при принятых в Армении мерах невозможно. В соседней Грузии всё гораздо строже. Так что заражение и среди членов правительства тоже не исключается. Риск, безусловно, есть, потому что люди не изолированы, они ходят на работу», - высказал свою позицию Александр Искандарян.
В связи с болезнью Никола Пашиняна остается открытым вопрос его визита в Москву на Парад Победы, который назначен на 24 июня. Как ранее говорили в Кремле, именно лидерам стран СНГ выслали приглашения в первую очередь.
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