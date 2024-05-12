Аутсайдер РПЛ «Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1
Футбольный клуб «Сочи» разгромил «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алексей Сутормин, также отличились Кирилл Кравцов, Марсело Алвес, Сауль Гуарирапа и Никита Бурмистров. Гости ответили на 89-й минуте.
«Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» потерпел седьмое поражение подряд.
Ранее футболисты петербургского «Зенита» вернули себе лидерство в таблице РПЛ, сыграв на выезде с воронежским «Факелом» со счетом 1:1, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru