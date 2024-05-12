Депутат Макаров: обсуждение изменений налоговой системы начнется 20 мая

В обсуждении примут участие ученые, эксперты, представители бизнес-сообщества, отметил парламентарий. По его словам, решения могут быть приняты до 4 августа. Макаров считает, что у граждан будет возможность «спокойно подготовиться» к новым правилам, которые вступят в силу с 2025 года.

Глава комитета отметил, что изменение налоговой системы позволить реализовать запланированные на государственном уровне мероприятия, в том числе растущие социальные расходы.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВФИОМ), 67% граждан назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, передает «Радиоточка НСН».

