Депутат Макаров: обсуждение изменений налоговой системы начнется 20 мая
Госдума намерена приступить к обсуждению изменений налоговой системы 20 мая, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по бюджету Андрея Макарова.
В обсуждении примут участие ученые, эксперты, представители бизнес-сообщества, отметил парламентарий. По его словам, решения могут быть приняты до 4 августа. Макаров считает, что у граждан будет возможность «спокойно подготовиться» к новым правилам, которые вступят в силу с 2025 года.
Глава комитета отметил, что изменение налоговой системы позволить реализовать запланированные на государственном уровне мероприятия, в том числе растущие социальные расходы.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВФИОМ), 67% граждан назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, передает «Радиоточка НСН».
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