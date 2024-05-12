Участвовавший в двух Олимпиадах триатлонист Сысоев погиб в ДТП

Спортсмену было 43 года. По данным МВД, авария произошла в Темрюкском районе Краснодарского края. Столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

В результате столкновения триатлонист скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. 22-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сысоев участвовал в Олимпиадах 2004 и 2008 годов. В 2017-2020 годах он был главным тренером российской сборной по триатлону, отмечает «Радиоточка НСН».

