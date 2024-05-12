В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5

Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на территории Гватемалы. Об инциденте проинформировал Национальный институт сейсмологии.

На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло в воскресенье в 14:39 мск. Очаг залегал на глубине 12,8 километра.

В результате подземных толчков повреждения получила больница города Сан-Маркос и участок дороги на юго-западе страны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в воскресенье подземные толчки магнитудой 4,6 произошли на территории Усть-Камчатского района. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КамчаткаЗемлетрясениеГватемала

Горячие новости

Все новости

партнеры