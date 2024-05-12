В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5
Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на территории Гватемалы. Об инциденте проинформировал Национальный институт сейсмологии.
Землетрясение произошло в воскресенье в 14:39 мск. Очаг залегал на глубине 12,8 километра.
В результате подземных толчков повреждения получила больница города Сан-Маркос и участок дороги на юго-западе страны. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в воскресенье подземные толчки магнитудой 4,6 произошли на территории Усть-Камчатского района. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области
- Участвовавший в двух Олимпиадах триатлонист Сысоев погиб в ДТП
- В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда
- Умер сыгравший в «Молчании ягнят» лауреат «Оскара» Роджер Корман
- Депутат Макаров: обсуждение изменений налоговой системы начнется 20 мая
- ВСУ обстреляли Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS
- Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до пяти
- В Астрахани еще три человека умерли от отравления наркотиками
- Блинкен заявил о готовности США ускорить поставки оружия Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru