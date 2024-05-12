Умер сыгравший в «Молчании ягнят» лауреат «Оскара» Роджер Корман

О кончине Кормана сообщила его дочь Кэтрин. Артист умер 9 мая в своем доме в Санта-Монике. Причина ухода из жизни не названа.

Корман участвовал в создании около 600 картин. На его счету десятки наград, включая премию «Оскар».

В полусотне проектов Корман выступил как актер. В числе самых известных фильмов - вторая часть «Крестного отца» и «Молчание ягнят».

Ранее стало известно о смерти в возрасте 79 лет британского актера Бернарда Хилла. Он сыграл короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана в «Титанике», отмечает «Радиоточка НСН».

