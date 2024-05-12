Умер сыгравший в «Молчании ягнят» лауреат «Оскара» Роджер Корман
На 99-м году жизни умер американский актер и режиссер Роджер Корман, пишет издание Deadline.
О кончине Кормана сообщила его дочь Кэтрин. Артист умер 9 мая в своем доме в Санта-Монике. Причина ухода из жизни не названа.
Корман участвовал в создании около 600 картин. На его счету десятки наград, включая премию «Оскар».
В полусотне проектов Корман выступил как актер. В числе самых известных фильмов - вторая часть «Крестного отца» и «Молчание ягнят».
Ранее стало известно о смерти в возрасте 79 лет британского актера Бернарда Хилла. Он сыграл короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана в «Титанике», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области
- Участвовавший в двух Олимпиадах триатлонист Сысоев погиб в ДТП
- В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда
- Умер сыгравший в «Молчании ягнят» лауреат «Оскара» Роджер Корман
- Депутат Макаров: обсуждение изменений налоговой системы начнется 20 мая
- ВСУ обстреляли Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS
- Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до пяти
- В Астрахани еще три человека умерли от отравления наркотиками
- Блинкен заявил о готовности США ускорить поставки оружия Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru