В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда
12 мая 202419:59
На станции Наушки на юге Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Telegram.
Инцидент произошел около 12:50 мск. Пострадавших нет. На участке приостановили движение поездов.
Для ликвидации последствий со станции Улан-Удэ направили восстановительный поезд. Для координации создан оперативный штаб.
Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун-Хушенга в Забайкальском крае. Пострадавших нет, угрозы экологии не выявлено, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru