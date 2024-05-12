В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда

На станции Наушки на юге Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Telegram.

Под Красноярском сошли с рельсов два вагона грузового поезда

Инцидент произошел около 12:50 мск. Пострадавших нет. На участке приостановили движение поездов.

Для ликвидации последствий со станции Улан-Удэ направили восстановительный поезд. Для координации создан оперативный штаб.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун-Хушенга в Забайкальском крае. Пострадавших нет, угрозы экологии не выявлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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