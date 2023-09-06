В Армении пройдут армяно-американские военные учения

Совместные военные учения Армении и США пройдут в республике 11-20 сентября. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.

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«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях ... пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023», — указали в ведомстве.

Маневры состоятся в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре N армянского Минобороны, пишет Ura.ru.

Между тем глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к блоку, напоминает телеканал «360».

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Фото: mil.am
ТЕГИ:Военные УченияСШААрмения

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