В Армении пройдут армяно-американские военные учения
6 сентября 202308:54
Совместные военные учения Армении и США пройдут в республике 11-20 сентября. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.
«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях ... пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023», — указали в ведомстве.
Маневры состоятся в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре N армянского Минобороны, пишет Ura.ru.
Между тем глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к блоку, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru