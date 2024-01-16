В Армении приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон

В Армении приняли проект изменений в законе «О воинской службе», который дает возможность откупиться от срочной службы в Армии. Об этом пишет «Sputnik Армения».

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Также отныне мужчины старше 27 лет, не прошедшие срочную службу и находившиеся за пределами страны, могут вернуться в Армению и освободиться от уголовного наказания в случае, если пройдут двухлетнюю службу.

Сократить службу можно, заплатив деньги. Так, за 15-месячный срок в армии вместо двух лет можно заплатить 2,5 миллиона драмов (около 545 тысяч рублей), нахождение в армии 7,5 месяца обойдется в пять миллионов драмов (около миллиона рублей), месяц - 10 миллионов, а полностью освободиться от отправки в вооруженные силы можно за 15 миллионов драмов (более 3,2 миллиона рублей).

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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