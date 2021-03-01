Пашинян на митинге попросил прощения за свои ошибки

Ранее на площади Республики в Ереване стартовал митинг сторонников Пашиняна. Глава правительства Армении вышел к митингующим со своей супругой и детьми, отмечает РИА ФАН.

По словам премьера, за годы независимости республики власти страны допустили все возможные ошибки.

«Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки», — заявил Пашинян.

Премьер пояснил, что причиной промахов правительства стала «народная любовь» и стремление «сделать все точно и идеально». По мнению Пашиняна, поиск идеального варианта часто приводил к бездеятельности властей.

