Пашинян на митинге попросил прощения за свои ошибки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения за ошибки своего правительства, передает Sputnik Армения.
Ранее на площади Республики в Ереване стартовал митинг сторонников Пашиняна. Глава правительства Армении вышел к митингующим со своей супругой и детьми, отмечает РИА ФАН.
По словам премьера, за годы независимости республики власти страны допустили все возможные ошибки.
«Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки», — заявил Пашинян.
Премьер пояснил, что причиной промахов правительства стала «народная любовь» и стремление «сделать все точно и идеально». По мнению Пашиняна, поиск идеального варианта часто приводил к бездеятельности властей.
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