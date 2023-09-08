В Армении освободили блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
Следственный комитет Армении сообщил об освобождении блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Ашота Геворкяна, передает РИА Новости.
Об исчезновении блогера и журналиста стало известно в четверг. Позднее Следственный комитет Армении сообщил, что их задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
По информации Sputnik Армения, Бадаляна и Геворкяна задержали в городе Горис на юге страны. Они готовили материалы для проекта о жизни в приграничных районах.
МИД России в пятницу вызвал посла Армении. Дипломату выразили представление на фоне недружественных действий Еревана, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru