В Армении освободили блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Об исчезновении блогера и журналиста стало известно в четверг. Позднее Следственный комитет Армении сообщил, что их задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

По информации Sputnik Армения, Бадаляна и Геворкяна задержали в городе Горис на юге страны. Они готовили материалы для проекта о жизни в приграничных районах.

МИД России в пятницу вызвал посла Армении. Дипломату выразили представление на фоне недружественных действий Еревана, сообщает «Радиоточка НСН».

