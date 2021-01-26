«Клубок проблем». Армению насторожили «транспортные» планы Азербайджана

27 января в Москве пройдут переговоры вице-премьеров России, Армении и Азербайджана Алексея Оверчука, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева о строительстве железной дороги, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Железная дорога пройдёт через территорию Армении.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, какие вопросы будут обсуждать в Москве.

«Каким образом это будет осуществляться, непонятно. Там огромное количество проблем – политического, финансового характера. Это должны быть главные проблемы при обсуждении - не технические, где и как строить железную дорогу, а финансовые. Есть проблемы политического характера, потому что очень многие положения соглашения от 9 ноября еще не исполнены. Например, проблема возвращения заложников, пленных», - отметил Искандарян.