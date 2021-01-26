«Клубок проблем». Армению насторожили «транспортные» планы Азербайджана
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, какие вопросы будут обсуждать в Москве в контексте строительства железной дороги через территорию Армении.
27 января в Москве пройдут переговоры вице-премьеров России, Армении и Азербайджана Алексея Оверчука, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева о строительстве железной дороги, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Железная дорога пройдёт через территорию Армении.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, какие вопросы будут обсуждать в Москве.
«Каким образом это будет осуществляться, непонятно. Там огромное количество проблем – политического, финансового характера. Это должны быть главные проблемы при обсуждении - не технические, где и как строить железную дорогу, а финансовые. Есть проблемы политического характера, потому что очень многие положения соглашения от 9 ноября еще не исполнены. Например, проблема возвращения заложников, пленных», - отметил Искандарян.
По его словам, в Армении сложное к этому отношение.
«В основном, если судить по прессе, по социальным сетям, чрезвычайно настороженное. Это соглашение воспринимается как продолжение того, что случилось после поражения Армении, что Азербайджану нужна дорога через Армению в Нахичевань. О том, как будет работать, если будет существовать, дорога через Азербайджан в Россию из Армении, говорить чрезвычайно сложно. Поэтому такое отношение. С другой стороны, непонятно, как будет происходить обеспечение безопасности людей и грузов. Даже сейчас ездить по дорогам в Карабах из Армении можно только по одной дороге, и назвать ее абсолютно безопасной тоже сложно. Другая дорога не действует. Там клубок проблем. Но это не значит, что не нужно встречаться и обсуждать», - заключил политолог.
Ранее Александр Искандарян оценил в эфире НСН передачу Азербайджану стратегически важного района в Нагорном Карабахе.
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