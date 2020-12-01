Алиев: Россия и Турция одобрили коридор между Азербайджаном и Нахичеванью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил предложение Баку о создании нового коридора, который соединил бы Нахичевань с западными районами Азербайджана. Об этом лидер республики заявил в ходе обращении к нации по государственному телевидению.

Лидер республики подчеркнул, что эту идею предварительно поддержали президенты России и Турции. Алиеев также объявил о переходе под полный контроль Азербайджана Лачинского района, передает RT.

Нахичеванская Автономная Республика с одноимённым центром — эксклав Азербайджана. От остальной части страны он отделён территориями Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее в Баку сообщили о планах строительства автодороги до границы с Арменией по территории, перешедшей под контроль республики в Карабахе в результате конфликта с Арменией. В дальнейшем трассу могут продлить от границы Армении в направлении Нахичевани.

