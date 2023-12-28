В Аргентине выявили первое за 27 лет заражение человека лошадиным энцефалитом
В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали заражение человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ), заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Первые симптомы у заразившегося появились 19 ноября. Врачи зафиксировали миалгию, головокружение, внезапную лихорадка и сильную головную боль. В течение 12 дней пациенту проводили интенсивную терапию.
ВОЗ предупредила, что ЗЛЭ является редким вирусным заболеванием, которое может передаваться комарами. В группу риска входят люди, работающие на открытом воздухе.
Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируча, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru