В Аргентине выявили первое за 27 лет заражение человека лошадиным энцефалитом

В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали заражение человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ), заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Первые симптомы у заразившегося появились 19 ноября. Врачи зафиксировали миалгию, головокружение, внезапную лихорадка и сильную головную боль. В течение 12 дней пациенту проводили интенсивную терапию.

ВОЗ предупредила, что ЗЛЭ является редким вирусным заболеванием, которое может передаваться комарами. В группу риска входят люди, работающие на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируча, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ИнфекцияАргентина

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