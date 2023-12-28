В Аргентине выявили первое за 27 лет заражение человека лошадиным энцефалитом

Первые симптомы у заразившегося появились 19 ноября. Врачи зафиксировали миалгию, головокружение, внезапную лихорадка и сильную головную боль. В течение 12 дней пациенту проводили интенсивную терапию.

ВОЗ предупредила, что ЗЛЭ является редким вирусным заболеванием, которое может передаваться комарами. В группу риска входят люди, работающие на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируча, передает «Радиоточка НСН».

