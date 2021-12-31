В Аргентине суточное число заражений COVID обновило максимум

Число заражений коронавирусом в сутки в Аргентине обновило максимум с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

За минувшие сутки число заражений в стране выросло на 50,5 тысяч. Умерли за прошедший сутки 35 человек с коронавирусом.

Прошлый рекорд в сутки был зафиксирован на уровне 42 тысячи случаев 29 декабря. До этого более 35 тысяч случаев было зарегистрировано в июне текущего года.

Ранее группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) сообщила о наличии взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю коронавирусной инфекции и употреблением крепкого алкоголя.



