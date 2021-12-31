В Аргентине суточное число заражений COVID обновило максимум
Число заражений коронавирусом в сутки в Аргентине обновило максимум с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
За минувшие сутки число заражений в стране выросло на 50,5 тысяч. Умерли за прошедший сутки 35 человек с коронавирусом.
Прошлый рекорд в сутки был зафиксирован на уровне 42 тысячи случаев 29 декабря. До этого более 35 тысяч случаев было зарегистрировано в июне текущего года.
Ранее группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) сообщила о наличии взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю коронавирусной инфекции и употреблением крепкого алкоголя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной
- NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
- В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
- Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе
- В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч
- В ноябре от коронавируса в РФ умерли более 71 тысячи человек
- В России отменили обязательность техосмотра автомобилей
- В РФ смертность выросла за 11 месяцев на 18,5%
- Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
- Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru