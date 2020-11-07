В Аргентине смягчили ограничения из-за COVID-19

Власти Аргентины заменили режим обязательной изоляции в Буэнос-Айресе на менее строгие меры дистанцирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Альберто Фернандеса.

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Буэнос-Айрес перешел на режим "обязательного превентивного дистанцирования", ранее подобную меру приняли в ряде других регионов страны. Карантин в столице действовал с марта по настоящее время с небольшими перерывами.

Как отмечает агентство, в Аргентине с 20 марта действовал режим обязательной изоляции, который подразумевал отказ от всех массовых мероприятий и прогулок. На сегодняшний день количество заболевших в Аргентине составляет более 1,2 миллиона человек, из них скончались 32 тысячи.

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ФОТО: pixabay.com
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