В Аргентине смягчили ограничения из-за COVID-19
Власти Аргентины заменили режим обязательной изоляции в Буэнос-Айресе на менее строгие меры дистанцирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Альберто Фернандеса.
Буэнос-Айрес перешел на режим "обязательного превентивного дистанцирования", ранее подобную меру приняли в ряде других регионов страны. Карантин в столице действовал с марта по настоящее время с небольшими перерывами.
Как отмечает агентство, в Аргентине с 20 марта действовал режим обязательной изоляции, который подразумевал отказ от всех массовых мероприятий и прогулок. На сегодняшний день количество заболевших в Аргентине составляет более 1,2 миллиона человек, из них скончались 32 тысячи.
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