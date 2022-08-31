В Аргентине пять человек заразились неизвестным ранее вирусом

Один человек скончался, четверо госпитализированы в результате действия неизвестного вируса в аргентинской провинции Тукуман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Аргентины.

Состояние аргентинцев, которые помещены в больницу оценивается как тяжелое. У них у всех двусторонняя пневмония. Врачи, по результатам анализов, исключили заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций.