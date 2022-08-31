В Аргентине пять человек заразились неизвестным ранее вирусом
Один человек скончался, четверо госпитализированы в результате действия неизвестного вируса в аргентинской провинции Тукуман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Аргентины.
Состояние аргентинцев, которые помещены в больницу оценивается как тяжелое. У них у всех двусторонняя пневмония. Врачи, по результатам анализов, исключили заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций.
«Причина не выявлена и находится на изучении», — заявил министр здравоохранения Луис Медина Руис.
В настоящее время местные власти устанавливают происхождение инфекции, специалисты берут пробы воды в водоемах региона, а также оценивают состояния воздуха.
Ранее сообщалось, что выявленным новым генипавирусом в Китае заразились десятки человек.
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Выздоровели
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