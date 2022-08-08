Выявленным новым генипавирусом в Китае заразились десятки человек

Новый вид генипавируса, имеющий способность заражать людей и животных, обнаружен в Китае. По информации китайского портала Paper, исследователи из КНР и Сингапура уже выявили 35 заражённых в провинциях Шаньдун и Хэнань. Новый вид назван вирусом Ланъе, он передается человеку от диких животных.

Среди симптомов у инфицированных чаще всего отмечаются лихорадка, слабость, кашель, боль в мышцах, тошнота, головная боль. Вместе с тем, летальных исходов или тяжелых форм течений болезни пока не зафиксировано. Причём случаев заболевания у родственников и близких заражённых не выявлено. Учёные считают, что это может быть свидетельством того, что вирус пока не передаётся между людьми.

Геном вируса Ланъе похож на другие пять известных генипавирусов. В дикой природе он в основном встречается у землеройковых - семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных. Кроме того, антитела к нему выявили у некоторых собак и коз.

