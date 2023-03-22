В Аргентине произошло землетрясение

На севере Аргентины прошло землетрясение магнитудой 6,4, говорится в сообщении национальной сейсмологической службы.

У берегов Турции произошло новое землетрясение

Отмечается, что тряска ощущалась в столице провинции Жужуй.

Толчки произошли в 19:10 по московскому времени на глубине 227 километров, отметили специалисты службы.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АргентинаЗемлетрясение

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