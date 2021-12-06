В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Аргентине. Об этом сообщает Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что отечественную однокомпонентную вакцину разрешено применять в качестве самостоятельного препарата и бустера.
В Аргентине уже используется российская вакцина «Спутник V», препарат был одобрен в декабре 2020 года, отмечает RT.
В октябре аргентинские ученые обнародовали результаты исследования, согласно которому использованная в качестве второй прививки вакцина «Спутник Лайт» повысила эффективность препаратов Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что у участников исследования зафиксировали высокие титры антител, при этом серьезных побочных эффектов выявлено не было.
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