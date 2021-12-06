В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Мишустин заявил о вкладе Рунета в экономику РФ в 2020 году в 6,7 трлн рублей РЭО опроверг рост тарифа на вывоз мусора из-за новых правил для регоператоров Индия и РФ подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере Прокуратура проверит задержки электричек в Приморье Пьяные чиновник с женой подрались с полицейскими на Орловщине