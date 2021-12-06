Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Аргентине
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили в Аргентине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.
«5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что гражданин въехал в страну 30 ноября и возвращался в Аргентину через США. До вылета и по прилете аргентинец сдал два отрицательных теста на коронавирус, однако повторное тестирование 2 декабря подтвердило наличие вируса. Симптомов заболевания у носителя нет.
По данным Минздрава, гражданин был полностью вакцинирован от COVID-19, пишет Газета.ру.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм «омикрон» еще не стал причиной ни одной смерти. По данным ВОЗ, для выяснения степени заразности мутации и ее возможности вызывать тяжелое течение болезни понадобится еще несколько недель, отмечает РЕН ТВ.
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