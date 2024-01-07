В американском штате Миссури пригрозили отстранить Байдена от праймериз

Он заявил, что готов запустить процесс, если Верховный суд не восстановит бывшего президента Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Мэне и Колорадо. Эшкрофт указал, что недопуск экс-президента до праймериз подрывает устои Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах «политически сбалансированные» суды вышестоящих инстанций не поддержат решение суда в Колорадо, который принял решение не допустить бывшего американского лидера Дональда Трампа к праймериз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

