СМИ: в США заявили, что вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз

Депутаты Госдумы высказались о запрете запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против России «Хамас» отвергло предложение Израиля о перемирии сроком на неделю в обмен на освобождение около 40 заложников Суд в США оправдал человека после 48 лет тюремного заключения Товарищеский матч футбольных сборных Сербии и России пройдет в Москве