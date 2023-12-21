СМИ: в США заявили, что вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз
В Соединенных Штатах «политически сбалансированные» суды вышестоящих инстанций не поддержат решение суда в Колорадо, который принял решение не допустить бывшего американского лидера Дональда Трампа к праймериз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего прокурора Министерства юстиции США Рональда Зиверта.
Он считает данное решение колорадского суда ошибочным. Как указал эксперт, началась дискуссия относительно того, были ли январские события «мятежом» в том смысле, в каком это подразумевалось в американской Конституции.
Глава США Джо Байден считает, что экс-президент Дональд Трамп является «мятежником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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