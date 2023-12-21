СМИ: в США заявили, что вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз

В Соединенных Штатах «политически сбалансированные» суды вышестоящих инстанций не поддержат решение суда в Колорадо, который принял решение не допустить бывшего американского лидера Дональда Трампа к праймериз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего прокурора Министерства юстиции США Рональда Зиверта.

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Он считает данное решение колорадского суда ошибочным. Как указал эксперт, началась дискуссия относительно того, были ли январские события «мятежом» в том смысле, в каком это подразумевалось в американской Конституции.

Глава США Джо Байден считает, что экс-президент Дональд Трамп является «мятежником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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