Стало известно об опасности использования вентилятора в жару
27 июня 202106:30
Стало известно, в каких случаях нельзя использовать вентилятор.
Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на врача-терапевта ФНКЦ ФМБА России Юлию Кочанову, устройства не рекомендуется использовать, когда температуре воздуха выше 35 градусов.
«Это связано с тем, что теплый воздух, который гоняют лопасти устройства, не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма, что впоследствии приводит к тепловому истощению», - отметила она.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru