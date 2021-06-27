Стало известно об опасности использования вентилятора в жару

Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на врача-терапевта ФНКЦ ФМБА России Юлию Кочанову, устройства не рекомендуется использовать, когда температуре воздуха выше 35 градусов.

«Это связано с тем, что теплый воздух, который гоняют лопасти устройства, не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма, что впоследствии приводит к тепловому истощению», - отметила она.

