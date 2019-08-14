Не менее 20 американцев оказались в больнице после курения электронных сигарет
По меньшей мере 20 жителей США были госпитализированы с проблемами дыхания после курения электронных сигарет. Как сообщает ТАСС, госпитализации прошли в разных штатах, в частности, в Висконсине, Иллинойсе, Миннесоте.
Большинство пострадавших – молодые люди. Отмечается, что некоторым после госпитализации становилось хуже и ряд пострадавших подключили к аппаратам искусственного дыхания.
На данный момент, неизвестно, какое вещество вызвало подобную реакцию. Уточняется наличие токсичных веществ в курительных смесях, которые использовали пострадавшие.
В июне текущего года сообщалось, что в России вдвое увеличился импорт электронных сигарет.
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