Перевозивший российскую нефть танкер задержали в Албании
Танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, был задержан 20 февраля в порту Дуррес в западной части Албании, сообщает пресс-служба албанской полиции.
В сообщении говорится, что корабль вышел из Азербайджана, а нефть была загружена с другого судна в порту Каламата в Греции. Объём партии оценивается в 22,5 тысячи тонн.
Отмечается, что танкер был заблокирован в рамках полицейской операции под кодовым названием «Эмбарго», документы, по которым перевозилась нефть, оказались поддельными.
«Заблокировано судно под либерийским флагом, перевозившее 22 500 тонн нефти по поддельным документам, которые должны были переправиться контрабандным путем в Албанию»,— указали в полиции.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба», а также запретить перевозку российских грузов по Суэцкому каналу, сообщает RT.
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