В Африке обнаружен подвид «Омикрона» - штамм невидимка

В пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс», сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По словам вирусологов, он очень трудно выявляется с помощью обычных тестов, так как у «стелса» нет тех критериев, которые характерны для исходного штамма.

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Новый подвид выявлен в пяти странах: в Южноафриканской республике, где был впервые обнаружен «омикрон», а также в Ботсване, Кении, Малави и Сенегале.

Ранее в ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона».

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ФОТО: Сергей Венявский
ТЕГИ:ЮАРАфрикаОмикрон-штаммВОЗ
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