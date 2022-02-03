В Африке обнаружен подвид «Омикрона» - штамм невидимка

В пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс», сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По словам вирусологов, он очень трудно выявляется с помощью обычных тестов, так как у «стелса» нет тех критериев, которые характерны для исходного штамма.