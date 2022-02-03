В Африке обнаружен подвид «Омикрона» - штамм невидимка
В пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс», сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По словам вирусологов, он очень трудно выявляется с помощью обычных тестов, так как у «стелса» нет тех критериев, которые характерны для исходного штамма.
Новый подвид выявлен в пяти странах: в Южноафриканской республике, где был впервые обнаружен «омикрон», а также в Ботсване, Кении, Малави и Сенегале.
Ранее в ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона».
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