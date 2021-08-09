В Афганистане заявили о ликвидации более 570 талибов за сутки

В министерстве обороны Афганистана рассказали о количестве убитых боевиков «Движения Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) за последние сутки. Как сообщается, военные правительственных сил ликвидировали более 570 талибов за сутки, 161 боевик получил ранения, передает РИА Новости.

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В данный момент бои идут в провинциях Нангархар, Хост, Логар, Пактия, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар и Кундуз.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что талибы стали вести себя агрессивнее после официального визита в Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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