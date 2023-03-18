В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Афганистане. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

У берегов Турции произошло новое землетрясение

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 99 км восточнее города Кундуз (население — свыше 161 тысячи человек). Очаг располагался на глубине 156 км.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

Накануне подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали неподалеку от острова Ява в Индонезии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАфганистан

Горячие новости

Все новости

партнеры