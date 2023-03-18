В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
18 марта 202303:40
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Афганистане. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 99 км восточнее города Кундуз (население — свыше 161 тысячи человек). Очаг располагался на глубине 156 км.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
Накануне подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали неподалеку от острова Ява в Индонезии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru