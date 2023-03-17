Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалёку от острова Ява в Индонезии, пишут СМИ.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране

Отмечается, что толчки ощущались около Особого округа Джокьякарта, а сам эпицентр землетрясения зафиксирован в море.

Как сообщает НСН, в Турции продолжаются повторные подземные толчки после разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда толчки ощущались в 11 провинциях и в соседней Сирии. На 17 марта число жертв превысило 49 тысяч человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, ранеными числятся 115 тысяч. Вчера ещё одно землетрясение магнитудой 4,6 было зарегистрировано у побережья Турции.

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ФОТО: НСН
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