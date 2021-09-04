В Афганистане талибы* применили слезоточивый газ против митингующих женщин
Талибы ( участники запрещенного в России движения «Талибан») распылили слезоточивый газ на митинге женщин за равные права в Кабуле на площади вблизи президентского дворца, сообщает РИА Новости.
Женщины требовали возможность получать образование и работу наравне с мужчинами.
Сообщается, что талибы избили активистку Наргис Садат. Также они произвели выстрелы в воздух.
Напомним, в пятницу, 3 сентября женщины также организовали митинг в Кабуле, а ранее – в городе Герат.
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил ранее, что женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане.
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