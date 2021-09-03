Талибы не включат женщин в новый кабмин Афганистана

Новое правительство Афганистана будет сформировано «как можно скорее», однако женщин среди министров не будет. Такое заявление сделал представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

Представитель движения при этом отметил, что женщины смогут работать в официальных ведомствах как помощники, «следуя заветам Корана и согласно законам шариата». Муджахид подчеркнул, что женщины Афганистана смогут продолжать обучение в вузах.

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«Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство», - цитирует представителя талибов итальянская газета la Repubblica. По данным Муджахида, состав кабинета министров сократят вдвое.

Также Муджахид рассказал, что талибы считают «большим вопросительным знаком» ситуацию с неподконтрольным боевикам регионом Панджшер. По его словам, сопротивляющийся регион идет на мирный диалог, который предлагают радикалы. «Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены», - заявил представитель радикалов.

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ФОТО: Женщины в Афганистане
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