Талибы не включат женщин в новый кабмин Афганистана

Новое правительство Афганистана будет сформировано «как можно скорее», однако женщин среди министров не будет. Такое заявление сделал представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

Представитель движения при этом отметил, что женщины смогут работать в официальных ведомствах как помощники, «следуя заветам Корана и согласно законам шариата». Муджахид подчеркнул, что женщины Афганистана смогут продолжать обучение в вузах.