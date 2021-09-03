Талибы не включат женщин в новый кабмин Афганистана
Новое правительство Афганистана будет сформировано «как можно скорее», однако женщин среди министров не будет. Такое заявление сделал представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид.
Представитель движения при этом отметил, что женщины смогут работать в официальных ведомствах как помощники, «следуя заветам Корана и согласно законам шариата». Муджахид подчеркнул, что женщины Афганистана смогут продолжать обучение в вузах.
«Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство», - цитирует представителя талибов итальянская газета la Repubblica. По данным Муджахида, состав кабинета министров сократят вдвое.
Также Муджахид рассказал, что талибы считают «большим вопросительным знаком» ситуацию с неподконтрольным боевикам регионом Панджшер. По его словам, сопротивляющийся регион идет на мирный диалог, который предлагают радикалы. «Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены», - заявил представитель радикалов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В «Талибане» назвали Китай главным партнером движения
- Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов
- Фернандес и Ионов не сыграют за сборную РФ против Кипра
- Путин: Жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
- В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки
- «Чем раньше, тем лучше»: Путин настроен на полное восстановление отношений с Украиной
- СМИ: Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана
- Путину понравился доклад спецслужб США о происхождении коронавируса
- Путин отвёл два года на подготовку программы обновления дальневосточных городов
- «Совсем недолго»: Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru