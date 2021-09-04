Талибы пообещали доступ к работе и образованию для женщин в хиджабе
Женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин в эфире Fox News.
Как отметил представитель радикалов, права женщин будут соблюдаться, « у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать».
При этом США не должны пытаться повлиять на устои республики. Шахин подчеркнул, что высказывания американской стороны о том, что «женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру».
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