Талибы пообещали доступ к работе и образованию для женщин в хиджабе

Женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин в эфире Fox News.

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Как отметил представитель радикалов, права женщин будут соблюдаться, « у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать».

При этом США не должны пытаться повлиять на устои республики. Шахин подчеркнул, что высказывания американской стороны о том, что «женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру».

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ФОТО: кадр из видео
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