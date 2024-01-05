В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

На территории Афганистана в пятницу, 5 января, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5

Эпицентр находился недалеко от города Кундуз с населением 161 тысяча человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 60 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В Японии 1 января произошла серия землетрясений магнитудой до 7,6. Погибли 92 человека. В префектуре Исикава разрушено более 250 домов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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