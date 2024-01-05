В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
5 января 202419:59
На территории Афганистана в пятницу, 5 января, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился недалеко от города Кундуз с населением 161 тысяча человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 60 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
В Японии 1 января произошла серия землетрясений магнитудой до 7,6. Погибли 92 человека. В префектуре Исикава разрушено более 250 домов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru